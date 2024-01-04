8 января в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Викторовной Буцкой «Кого и как будет поддерживать государство в Год семьи».