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Появились кадры последствий ракетного удара ВС РФ по военному объекту в Хмельницком

Появились кадры последствий ракетного удара ВС РФ по военному объекту в Хмельницком

Мощный ракетный удар был нанесен по цели в городе Хмельницкий российскими Вооруженными силами. Об этом сообщает ряд украинских интернет-пабликов и средств массовой информации.

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