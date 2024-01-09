Bloomberg предрёк новые торговые войны из-за роста производства в Китае

Решение властей Китая сконцентрироваться в экономической сфере на производстве, а не на секторе недвижимости может привести к новым торговым войнам страны с Соединёнными Штатами, Европой и другими государствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии