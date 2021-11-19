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Подольская пожаловалась на проблемы со старшим сыном: «Как вернуть, как было раньше?»

Подольская пожаловалась на проблемы со старшим сыном: «Как вернуть, как было раньше?»

У певицы Натальи Подольской возникли проблемы с сыном. Участница «Фабрики звезд — 5» и жена Владимира Преснякова пожаловалась подписчикам своего Instagram-аккаунта на то, что ее старший сын Артем «буквально прилип» к матери, и попросила совета.

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