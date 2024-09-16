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Polymarket: второе покушение повысило шансы Трампа на победу в президентских выборах

Polymarket: второе покушение повысило шансы Трампа на победу в президентских выборах

Американские букмекеры повысили шансы экс-президента США и кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на предстоящих выборах президента.

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