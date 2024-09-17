Его время пришло. О купцах и промышленниках Стахеевых

Увлекаясь со студенческих лет тульским краеведением, автор, конечно же, не мог пройти мимо истории местного самоварного производства, которое и поныне является одной из главных тульских достопримечательностей.
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