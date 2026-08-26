🤩 Среда — и мир снова улыбается нам. Зря, что ли, сегодня День радуги? Так что пусть все будет ярким, солнечным, волшебным — главное, поглядывайте по сторонам и замечайте.
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🤩 Среда — и мир снова улыбается нам. Зря, что ли, сегодня День радуги? Так что пусть все будет ярким, солнечным, волшебным — главное, поглядывайте по сторонам и замечайте.
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