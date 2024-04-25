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Американцев отправляют на Украину

Американцев отправляют на Украину

Издание Politico пишет, что США хотят отправить в Киев дополнительных военных советников «для консультаций и координации».

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Комментарии
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Eduard
Типа советники,а на деле наемники.Как мило Запад словами играт,
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16 час.
Eduard
Странно что не назвали этот процесс&quot;Помощь детям&quot;!
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16 час.
Сергей Андросов
Теперь понятно почему Black Stone запретил хохлов хоронить, американцам места не хватит.
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13 час.

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