Издание Politico пишет, что США хотят отправить в Киев дополнительных военных советников «для консультаций и координации».
Американцев отправляют на Украину
Комментарии
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Eduard
Типа советники,а на деле наемники.Как мило Запад словами играт,
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16 час.
Eduard
Странно что не назвали этот процесс"Помощь детям"!
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16 час.
Сергей Андросов
Теперь понятно почему Black Stone запретил хохлов хоронить, американцам места не хватит.
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13 час.
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