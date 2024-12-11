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Китай

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Китай и Вьетнам обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник в Пекине совместно с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном председательствовал на 16-м заседании Китайско-вьетнамской руководящей комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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