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Золотые резервы России достигли рекордного значения

Золотые резервы России достигли рекордного значения

Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, Москва по данному показателю остается на пятом месте в мире, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

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