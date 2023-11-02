Золотые резервы России достигли рекордного значения

Золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн, Москва по данному показателю остается на пятом месте в мире, следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.
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