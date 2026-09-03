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Регионы России

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Почти половина россиян не уверена в сохранении работы до конца 2026 года

Почти половина россиян не уверена в сохранении работы до конца 2026 года

Согласно исследованию Академии социальных технологий, проведённому в августе 2026 года среди 870 сотрудников компаний различных отраслей бизнеса, значительная часть российских работников чувствует неопределённость относительно сохранения своей должности к концу года.

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