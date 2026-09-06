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ФедералПресс

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Названа дата, когда в Приморье резко похолодает

Названа дата, когда в Приморье резко похолодает

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ФедералПресс. Начало новой недели в Приморском крае порадует по-летнему теплой погодой – уже в понедельник, 7 сентября, регион окажется в теплом секторе хабаровского циклона, а столбики термометров днем поднимутся до +31 градуса.

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