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Frank Media

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Ozon-банк начал выдавать автокредиты

Ozon-банк запустил программу автокредитования, сообщили Frank Media в пресс-службе банка. Сейчас услуга действует в тестовом режиме: она доступна ограниченной группе пользователей и распространяется исключительно на покупку новых легковых машин, представленных на маркетплейсе Ozon.

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