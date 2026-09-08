Ozon-банк начал выдавать автокредиты

Ozon-банк запустил программу автокредитования, сообщили Frank Media в пресс-службе банка. Сейчас услуга действует в тестовом режиме: она доступна ограниченной группе пользователей и распространяется исключительно на покупку новых легковых машин, представленных на маркетплейсе Ozon.
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