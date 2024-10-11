ЙОД Недавно в научном журнале «Ланцет» был опубликован обзор дефицита 15 основных витаминов и микроэлементов у людей разных возрастов в 185 странах.
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ЙОД Недавно в научном журнале «Ланцет» был опубликован обзор дефицита 15 основных витаминов и микроэлементов у людей разных возрастов в 185 странах.