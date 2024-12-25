Аудиторские услуги подорожают более чем на 10% в 2025 году

В 2025 году аудиторские услуги на проверку отчетности по РСБУ и МСФО для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР) подорожают сильнее чем другие сферы, свидетельствует опрос аудиторских организаций, который провел «Коммерсантъ».
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