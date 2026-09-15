Профессор Моисеенко сообщил: 85% раков не связаны с наследственностью

Профессор Владимир Моисеенко из Санкт-Петербургского центра имени Н.П. Напалкова заявил, что только 10-15% раков имеют наследственные причины.
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