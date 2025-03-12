Лавров: партнерство РФ и НАТО переросло в соперничество, конфронтацию и вражду

Сотрудничество переросло в соперничество, а после этого в конфронтацию и во враждебность. Так глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал взаимоотношения Москвы и НАТО в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.