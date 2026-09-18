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Царьград

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Новосибирская область готова к выборам: 1757 участков и наблюдатель из Беларуси

Новосибирская область готова к выборам: 1757 участков и наблюдатель из Беларуси

В Новосибирской области завершена подготовка избирательной инфраструктуры к проведению выборов. Для голосования организовано 1 757 постоянных и девять временных участков, каждый из которых оснащён кабинами, стационарными и переносными ящиками для бюллетеней.

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