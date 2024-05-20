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Исаев о том, на кого из вратарей ориентируется: «Из русских Бобровский. Из иностранных нравился Прайс»

Ранее Исаев был признан лучшим голкипером сезона-2023/24 в Фонбет чемпионате КХЛ. – На кого из современных вратарей или, может быть, вратарей прошлого вы ориентируетесь в игровом плане? – Из русских, наверное, это Сергей Бобровский.

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