Исаев о том, на кого из вратарей ориентируется: «Из русских Бобровский. Из иностранных нравился Прайс»

Ранее Исаев был признан лучшим голкипером сезона-2023/24 в Фонбет чемпионате КХЛ. – На кого из современных вратарей или, может быть, вратарей прошлого вы ориентируетесь в игровом плане? – Из русских, наверное, это Сергей Бобровский.