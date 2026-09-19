Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Инцидент произошёл вблизи Пятницкого шоссе. Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в одном из торговых центров города.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталияизменено

Возникают вопросы, на которые власти не могут, или не хотят дать ответа, Кто в этом виноват, ПОЧЕМУ  это стало возможно, и  ДОКОЛЕ это будет продолжаться? Все, что сейчас делается в этом аспекте, это попытки снизить градус недовольства наших людей внесением, или  принятием  законов, слегка  нивелирующих  последствия, но не затрагивающих  причины.