Мигрант с ножом напал на сотрудника торгового центра в Москве

Инцидент произошёл вблизи Пятницкого шоссе. Патрулирующие территорию росгвардейцы получили сообщение о массовой драке в одном из торговых центров города.
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Должно быть для полиции Росгвардейцев правило - мигрант достал нож - огонь на поражение, в голову.
Когда перестанут завозить убийц и нападающих и выдворять их от нас
Возникают вопросы, на которые власти не могут, или не хотят дать ответа, Кто в этом виноват, ПОЧЕМУ это стало возможно, и ДОКОЛЕ это будет продолжаться? Все, что сейчас делается в этом аспекте, это попытки снизить градус недовольства наших людей внесением, или принятием законов, слегка нивелирующих последствия, но не затрагивающих причины.
Умные сидят дома , а дебилы едут в Россию!!Хотя , честно говоря, тут и своих хватает!!
почему задержали? почему не скончался при задержании??
В подготовку школьников нужео внести обучение защите от ножа, разрешить ношение холодного оружия и доспехов.
Бл...ь этих ржавых зверей нужно расстреливать как бешеных собак!!!!