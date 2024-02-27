В Мытищах сынок устроил дрифт на папиной иномарке на 10 протоколов

Права юный водитель получил только в прошлом году.18-летний сынок состоятельного жителя Мытищ, на папиной иномарке, решил устроить показательные выступления для друзей – подрифтовать на перекрестке улиц Веры Волошиной и Семашко.
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