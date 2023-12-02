Будет вкусно
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Будет вкусно

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Делаю домашнее сливочное масло за 15 минут. Вкусное, с магазинным – не сравнится!

Делаю домашнее сливочное масло за 15 минут. Вкусное, с магазинным – не сравнится!

В магазинах большой ассортимент сливочного масла в продаже. Только вот найти среди множества товаров масло действительно сливочное и действительно натуральное не очень просто.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Овчинка выделки не стоит из-за 200 гр. из магазинных сливок.
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8 час.
Александр Стародубцев
Это не масло, о молочный жир. В высоко жирные сливки добавляют закваску для сквашивания, и в зависимости от рецептуры могут добавить соль. Я в молочке работаю с 91 года.
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7 час.
Виктор Белогорцев
мне интересно откуда в магазинных сливках молочный жыр если везде используются более дешевые заменители молочных жиров, а вот масло и есть молочный жыр, сквашенные сливки минус пахта
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5 час.

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