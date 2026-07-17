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Burnham Is Facing The Same Dilemma That Has Trapped British Politics Over The Past Decade

Burnham Is Facing The Same Dilemma That Has Trapped British Politics Over The Past Decade

Burnham Is Facing The Same Dilemma That Has Trapped British Politics Over The Past Decade By Stefan Koopman, senior macro strategist at Rabobank To Govern Is To Choose  Today, Andy Burnham will formally be confirmed as Labour leader.

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