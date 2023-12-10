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Пеп Гвардиола: «Несправедливо, что от «Ман Сити» требуют побед. Титул АПЛ примут как должное. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд, и это нормально»

Пеп Гвардиола: «Несправедливо, что от «Ман Сити» требуют побед. Титул АПЛ примут как должное. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд, и это нормально»

«Я бы сказал, что моим командам не дают времени на переходный период. Вспоминая первый сезон, когда мы ничего не выиграли, могу сказать, что это была катастрофа! Почему? Люди читали, что Пеп не может адаптироваться здесь.

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