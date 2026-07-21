Сила в правде
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Сила в правде

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10 тысяч «львов» Кима рвутся на помощь России: скрытые детали кремлевской сделки с Пхеньяном, которые меняют ход войны

10 тысяч «львов» Кима рвутся на помощь России: скрытые детали кремлевской сделки с Пхеньяном, которые меняют ход войны

Кремль принял министра КНДР Цой Сон Хи. Официально — дружба и благодарность. Но за кулисами — предложение Кима отправить осенью 10 тысяч бойцов в Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

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