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Что нашла в грунте на обратной стороне Луны миссия «Чанъэ-6»

Что нашла в грунте на обратной стороне Луны миссия «Чанъэ-6»

Открытия китайской миссии «Чанъэ-6», показали, что находится в грунте с обратной стороны Луны: природные углеродные нанотрубки, гамма-железо, следы древнего магнетизма и вулканизм возрастом 4,2 млрд лет.

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