«Невменяемый псих. Развязывает ядерную войну. Русских труднее поразить этим оружием, чем нас»: Стармера жестко разнесли

Английский журналист Питер Хитченс в своей статье для Daily Mail рисует мрачную картину, предрекая скорое начало Третьей мировой войны, если Великобритания решится ввести свои войска на территорию Украины.
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