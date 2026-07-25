Расписание электричек Брянск-Сухиничи изменится на пять дней

На 10 часов в день будет приостановлено движение электричек на участке Сухиничи — Брянск для проведения модернизации инфраструктурыВ связи с работами по модернизации инфраструктуры на перегоне Сухиничи - Живодовка и на самой станции Сухиничи‑Главные, с 27 по 31 июля изменится расписание пригородных электричек, идущих до Брянска и обратно.
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