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На индонезийском острове Бали разразился острый дефицит бензина

На индонезийском острове Бали разразился острый дефицит бензина

На острове Бали наблюдается острая нехватка бензина. На заправках заканчивается топливо, а возле работающих АЗС выстраиваются длинные очереди.

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