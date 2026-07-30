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Ультиматум возлюбленного, табу на съёмках и жизнь вне кадра: как живёт актриса Карина Андоленко в 38 лет

Ультиматум возлюбленного, табу на съёмках и жизнь вне кадра: как живёт актриса Карина Андоленко в 38 лет

Карина Андоленко остаётся одной из самых узнаваемых российских актрис, но её личная жизнь скрыта от посторонних.

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