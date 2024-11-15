Ignio.com Дева. Еженедельный гороскоп красоты за 18 - 24 ноября

Самое главное правило для вас на этой неделе — одежда должна соответствовать погоде. В противном случае, вы быстро окажетесь в постели, как минимум, с насморком, так что демонстрировать свои умопомрачительные новые наряды все равно не сможете.
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