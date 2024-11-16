Причина смерти Светланы Светличной: последние дни она не вставала и питалась внутривенно

Актрису не смогли спасти врачи. Светлана Светличная, фото: Legion MediaНа данный момент предварительной причиной смерти Светличной называют сердечно-сосудистую недостаточность, вызванную онкологическим заболеванием: раком ротоглотки.
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