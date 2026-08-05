В Тюменской области полицейские, общественники и представители «Движения первых» провели «Зарядку со стражем порядка» в оздоровительном лагере

В Тюменской области в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции совместно с представителями общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» провели спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Планета детства».