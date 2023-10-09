В российской технике появятся китайские процессоры Loongson. Первой их интегрирует «Норси-Транс»

Российская компания «Норси-Транс» начнет выпускать системы хранения данных, серверы, компьютеры и ноутбуки на китайских процессорах LoongsonКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, компания начнет выпускать технику на китайских процессорах Loongson, а партнером проекта будет «Базальт СПО», которая адаптирует свою операционную систему «Альт» под процессоры из КНР.
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