Доцент Прикладова: курс рубля может упасть при длительном действии взаимных тарифов

Торговая война приведет к понижению спроса на нефть Пошлины влияют на динамику цен на нефть, что может привести к ослаблению рубля, по этой причине при длительном действии «взаимных» тарифов возможен курс доллара на уровне 100 с лишним рублей, сообщила в интервью РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им.