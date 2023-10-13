Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтеры и участники СВО от Новосибирской области

По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на этой неделе в регионе собрано и передано несколько крупных партий гуманитарной помощи для нужд бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции.
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