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Конкурс "Мисс Тула-2025" пройдет в столице региона 30 ноября

Конкурс "Мисс Тула-2025" пройдет в столице региона 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в региональной столице пройдет ежегодный областной конкурс красоты &quot;Мисс Тула&quot;, организованный модельно-артистическим агентством &quot;Linda&quot; при поддержке областного министерства культуры.

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