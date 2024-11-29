Конкурс "Мисс Тула-2025" пройдет в столице региона 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в региональной столице пройдет ежегодный областной конкурс красоты "Мисс Тула", организованный модельно-артистическим агентством "Linda" при поддержке областного министерства культуры.
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