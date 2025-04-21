В Астраханской области началось голосование за благоустройство объектов комфортной среды в 2026 году

На выбор астраханцев представлен 81 проект. Сегодня началось голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2026 году в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии