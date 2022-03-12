Троц – 3-й тренер в истории НХЛ, одержавший 900 побед

Барри Троц – 3-й тренер в истории НХЛ, одержавший 900 побед. Его «Айлендерс» сегодня обыграли «Виннипег» (5:2) в матче регулярного чемпионата.

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