Кургинян пояснил, может ли Орбан стать новым Салах ад-Дином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан включился в большую мировую игру, поскольку не хочет оставаться просто лидером маленькой европейской страны, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12 июля в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».