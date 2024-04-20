В США предупредили о срыве переговоров Израиля и ХАМАС

Политические руководители ХАМАС рассматривают возможность переноса оперативной базы из Катара. Причиной тому стало давление на Доху с целью подтолкнуть представителей палестинского движения к непрямым переговорам с Израилем о заложниках в обмен на перемирие.
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