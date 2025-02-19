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Воронежские новости

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Скончался гинеколог Павловской райбольницы Павел Пилипенко

Скончался гинеколог Павловской райбольницы Павел Пилипенко

Павел Владимирович окончил Воронежский государственный мединститут имени Н. Н. Бурденко, после начал работать в должности акушера-гинеколога в Павловской районной больнице, затем на протяжении многих лет возглавлял гинекологическое отделение.

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