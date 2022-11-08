Судья во время матча упал на паркет, споткнувшись о ноги Мик Милла

Рефери НБА Брент Барнаки в одном из эпизодов матча «Сиксерс» – «Санз» (100:88) оказался на паркете. Барнаки споткнулся о выставленные ноги сидевшего в первом ряду рэпера Мик Милла, который является преданным поклонником «Филадельфии».
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