В Испанию прибыл американский Boeing E-6 Mercury «Судного дня». Для чего?

США решили понервировать Россию и Иран авиацией Андрей Захарченко На фото: президент США Джо Байден встретился с премьер-министром Испании Педро Санчес (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Игорь Николайчук В конце нынешнего июня по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Испании Педро Санчеса государства подписали совместную декларацию была подписана совместная декларация о союзничестве и стратегическом партнерстве в деле осуждения действий России на Украине, оказания поддержки украинскому правительству и обеспечения необходимых мощностей для укрепления НАТО.