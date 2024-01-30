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Лучшие спектакли от театрального агентства «Арт-Партнер» в феврале

Лучшие спектакли от театрального агентства «Арт-Партнер» в феврале

«Мадам Бовари» предоставлено Пресс-службойПремьера от режиссёра спектаклей «Петровы в гриппе», «Буковски» в «Гоголь-центре», «Где ты был так долго, чувак?» в пространстве «Внутри», сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Антона Фёдорова, который создает самые интересные спектакли прямо сейчас.

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