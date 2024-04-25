С этим тестом на общую эрудицию справятся только 5% истинных интеллектуалов, а вы?

Всего пять вопросов, чтобы проверить себя фото: Shutterstock/Fotodom.ruУверены, что с легкостью ответите на любой вопрос? Что ж, предлагаем вам это проверить! Собрали для вас пять вопросов, с помощью которых вы сможете определить, как у вас обстоят с общей эрудицией.