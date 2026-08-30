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Татар-информ

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МЧС контролирует соблюдение безопасности в День республики и города

МЧС контролирует соблюдение безопасности в День республики и города

Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность во время празднования Дня республики и Дня города 30 августа.

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