В рамках KazanForum 2025 пройдет выставка недвижимости International Property Market

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Международная специализированная выставка и конференция в сфере недвижимости, девелопмента, архитектуры и дизайна International Property Market (IPM) пройдет в этом году c 14 по 16 мая во второй раз.
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