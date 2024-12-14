Хирурги Мариинской больницы в Петербурге провели уникальную операцию на сердце

Медики выполнили имплантацию искусственного желудочка Хирурги Мариинской больницы второй раз в истории провели операцию по имплантации искусственного сердечного желудочка, рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.
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