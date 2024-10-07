Очередная облава на мигрантов: в Петербурге проверили «наливайки»

Задержаны 20 нелегалов. Полицейские наведались с проверкой в ряд «наливаек» в Петербурге. В результате оперативники задержали 20 мигрантов, находившихся в РФ нелегально, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.